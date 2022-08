European Championships: Verbände wehren sich gegen Schöne-Kritik

Kaum war die stimmungsvolle Multi-EM in München zu Ende, brach ein offener Konflikt zwischen Veranstaltern und Verbänden aus. Olympiapark-Chefin Marion Schöne kritisierte das Verbandsgebaren und bedauerte mangelnde Unterstützung und Beteilung der Verbände und nannte dabei insbesondere den Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) und den Deutschen Ruderverband (DRV). Beide Verbände bezogen nun Stellung und wiesen diese Kritik klar zurück.

DLV: Angebot der Zusammenarbeit wurde abgelehnt

Der DLV erklärte in einem längeren Statement, er habe sich "frühzeitig für eine Zusammenarbeit mit der Olympiapark München GmbH eingesetzt und vor dem Hintergrund der Ausrichtung einer äußerst erfolgreichen Heim-Europameisterschaft 2018 und der Heim-WM 2009, beide in Berlin, in umfangreichem Maße seine Expertise angeboten".

Ein entsprechendes Angebot aus dem Jahr 2019 sei abgelehnt worden. "Erstmals in der Geschichte war der nationale Verband 2022 nicht in die Ausrichtung der EM eingebunden, was aus Sicht des DLV und auch vieler anderer Verbände eine unübliche und suboptimale Lösung darstellt", teilte der Verband mit.

Unterstützung bei Kampfrichter-Ausbildung und der Bewerbung

Nur bei der Kampfrichter-Ausbildung und -Auswahl sowie der Event-Bewerbung habe es eine Zusammenarbeit zwischen DLV und Olympiapark GmbH (OMG) gegeben: Diese sei geprägt gewesen "von hohen Erwartungen seitens der OMG und wenig Verständnis für sportartspezifische Bedürfnisse". Der Verband sei erstaunt über Schönes Kritik - sie entspreche "in keinster Weise dem Feedback, das in den vielfältigen persönlichen Gesprächen und Treffen geäußert wurde".

Auch der Ruderverband wehrt sich

Die Ruderer traten der Kritik ebenfalls entgegen: "Der DRV hat sowohl über Social Media als auch interne Vereinsmailings das Thema European Championships aktiv bespielt und dabei natürlich auch auf den Ticketverkauf verwiesen. Über diese Kanäle erreichen wir unsere Zielgruppen am effektivsten", berichtete der Verband auf SID-Anfrage. Dort habe der DRV "deutlich bessere Reichweiten als auf der Website, auf der wir aber auch regelmäßig Berichte veröffentlicht haben."