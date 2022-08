European Championships: Tour-de-France-Feeling im Oberland

Murnau wird zur Radlhochburg an diesem Wochenende

Der Startort Murnau fährt groß auf: Das ganze Wochenende über dreht sich alles ums Rad. Bereits am Samstag verwandelt Murnau die Fläche rund um das Kultur- und Tagungszentrum zu einem kleinen Festival Gelände.

Los geht es um 11 Uhr mit dem Benefizrennen im Kulturpark. Dabei erwarten die Gäste ein Rad-Parcours sowie eine Gummienten-Angel-Station. Zudem gibt es das ganze Wochenende über eine Freizeit-Messe rund um Radfahren, E-Mobilität und Tourismus in der Region. Abends feiert Murnau mit dem Konzert des bayerisch-ägyptischen Musikers Kaled. Beginn ist um 19.30 Uhr an der Musikmuschel im Kulturpark, der Eintritt ist frei. Am Sonntag sind die Radprofis ab 8 Uhr im Fahrerlager am Tengelmann Center hautnah zu erleben.

Der Nervenkitzel wird spürbar werden, wenn sich die Teams für den Start vorbereiten. Eine einmalige Gelegenheit, nicht nur für Autogrammjäger. Um 10.15 Uhr fällt der Startschuss im Zentrum der Fußgängerzone und die 180 Profis begeben sich auf die Rennstrecke, die es vor allem optisch in sich hat.

Keinen Blick für die Bilderbuchkulisse

Das Streckenprofil ist eher was für Sprinter: Bis auf den Anstieg am Kesselberg und einen kurzen 18-prozentigen Stich in Eurasburg beim Schloßberg ist die Strecke eher flach. Zudem wird es einen Rundkurs in München geben. Daher vermuten Experten eine Sprintankunft. Der Zielsprint wird am Siegestor eingeläutet und der Zielstrich ist am Odeonsplatz.

Rund 209 Kilometer haben die Fahrer dann bereits im Sattel. Doch für die landschaftlichen Schönheiten wie den glasklaren Walchensee oder das Bergpanorama werden die Fahrer keinen Blick haben, so Marcus Burghardt. Bis letztes Jahr war Burghardt selbst Radprofi und hat elf mal die Tour de France bestritten und sogar eine Etappe gewonnen. Und obwohl er zigtausend Kilometer in Frankreich geradelt ist, sei so gut wie nichts hängen geblieben. Als Fahrer sei man voll auf das Rennen fokusiert und habe keinen Blick für etwas anderes, so Burghardt im BR24-Gespräch.

Unvergessen ist aber die Stimmung an der Strecke, die Fans würden einen sprichwörtlich ins Ziel tragen. Burghardt ist mittlerweile für den Bund der Deutschen Radfahrer (BDR) aktiv und in der Funktion war er auch an der Auswahl der deutschen Fahrer beteiligt.