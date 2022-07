European Championships: Ovtcharovs Warm-up in München

European Championships - "Olympia in klein"

Ovtcharov selbst lässt sich nichts anmerken. Bei ihm überwiegt die Vorfreude auf die European Championships. "Das Flair der verschiedenen Sportarten, die anderen Sportler zu sehen - das erinnert einen immer an Olympia in klein", sagte er am Rande eines Showtrainings mit einer Schulklasse in München: "Und deswegen ist diese Europameisterschaft, auch weil sie in Deutschland ist, noch mal was ganz Besonderes."