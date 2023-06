European Championships: Nachhaltigkeitsversprechen eingehalten

Die Bilder bleiben: Die European Championships in München im vergangenen Jahr sorgten für große Emotionen. Neun Sportarten waren zu Gast in der Stadt. Es war ein Riesenevent und sollte möglichst nachhaltig über die Bühne gehen. Aber wie groß war der ökologische Fußabdruck wirklich und was ist von den Championships noch übrig?

Noch da ist der Garten der Champions. Diese Blumen wurden den Medaillengewinnern im Topf überreicht und dann im Olympiapark eingepflanzt. Nachhaltiger als Blumensträuße. Ansonsten haben die European Championsships die Münchner Landschaft kaum verändert. Und genauso sollte es auch sein.

CO2-Ausstoß durch anreisende Fans wurden kompensiert

"Wir stehen ja hier im Olympiapark. Und das heißt, alle Veranstaltungsstätten, die uns jetzt gerade hier umgeben, wurden genutzt. Vom Außengelände, Olympiastadion, bis hin zur Olympiahalle, auch das Olympia Eissportzentrum. Das heißt, es musst hier nichts neu gebaut werden", sagt Olympiapark-Geschäftsführerin Marion Schöne.

Es gab keine Neubauten, keinen zusätzlichen CO2-Austoß. Aber ganz ohne ging's dann auch nicht – durch zum Beispiel die Anreise der Fans sind insgesamt 8.700 Tonnen CO 2 entstanden. Der Veranstalter hat alles durch Projekte wie Wiederaufforstung kompensiert. Es waren klimaneutrale Championships, die keine Spuren hinterlassen haben - höchstens in den Köpfen der Menschen.

Sorgenkind Abfall trübt positive Bilanz kaum

"Faktisch haben wir tatsächlich 80.000 Kinder und Jugendliche regelrecht bewegt. Mit verschiedenen Projekten und Wettkämpfen. Und wir hoffen natürlich auch, dass diese Wirkung nachhaltig bleibt", so Schöne.

Nur am Thema Abfall könne man noch weiterarbeiten. Das trübt die positive Bilanz aber kaum. München kann nachhaltig, und darf das bei der nächsten großen Sport-Veranstaltung, wie dem Munich Mash Event oder der Handball EM wieder beweisen.