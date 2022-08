Marathon und Gehen vor imposanter Kulisse

Die klassischen Straßenwettbewerbe werden bei den European Championships außerhalb des Olympiastadions ausgetragen. Dabei macht die Streckenführung beim Marathon die Münchner Innenstadt für die jeweils zirka 80 Athleten und Athletinnen zur großen Bühne.

Start und Ziel am Odeonsplatz

Der Startschuss fällt am 15. August für die Frauen um 10.30 Uhr und für die Männer um 11.30 Uhr mitten in der bayerischen Landeshauptstadt vor einem großen Münchner Wahrzeichen - der Feldherrnhalle am Odeonsplatz. Über die Denkmäler der Feldherrn Graf Tilly und Fürst von Wrede sowie das bayerische Armeedenkmal wachen zwei mächtige Löwen aus Stein. Vor dieser imposanten Kulisse können auch die Klassikfans einmal im Jahr den Münchner Philharmonikern und dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks in einzigartiger Atmosphäre lauschen.

Siegestor mit der Quadriga

Vom Odeonsplatz kann man nordwärts bis zum Siegestor mit der Quadriga blicken: eine imposante Bavariafigur, die auf einem von Löwen gezogenen Vierergespann steht.

"Dem Sieg geweiht, vom Krieg zerstört, zum Frieden mahnend". Schriftzug am Siegestor

In diese Richtung starten die Athleten und Athletinnen in den Wettbewerb, wobei sie zunächst eine kurze Einführungsschleife um das Siegestor laufen, und dabei auch an der Ludwig-Maximilians-Universität, eine der renommiertesten und traditionsreichsten Universitäten Europas, vorbei kommen.