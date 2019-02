European Championships in München werden wahrscheinlicher

Bund, Freistaat und Stadt München haben sich grundsätzlich auf eine Finanzierung geeinigt, nächsten Mittwoch (13.02.) wird der Stadtrat darüber debattieren. Man sei auf einem guten Weg, erklärte der Sprecher der Olympiapark GmbH Tobias Kohler gegenüber dem Bayerischen Rundfunk.

Nur Leichtathletik in München?

Unklar ist noch, ob München nur die Leichtathletikwettbewerbe ausrichten wird oder die gesamten European Championships 2022. Bei der erfolgreichen Premiere dieser Spiele letztes Jahr traten die Leichtathleten im Berliner Olympiastadion an, alle anderen Wettbewerbe fanden in Glasgow statt, in sechs Sportarten vom Rudern über Turnen bis zum Triathlon.

Europameisterschaften in sieben Sportarten

Die European Championships sind im Zeitplan abgestimmte Europameisterschaften. Für die Fernsehzuschauer entsteht damit ein ähnlicher Charakter wie bei Olympischen Spielen, ohne aber dass für die Veranstalter Milliardenkosten für neue Sportanlagen entstehen. Auch in München würden die vorhandenen Stätten von Olympia 1972 genutzt. Im Olympiastadion müsste allerdings eine neue Tartanbahn für die Laufdisziplinen verlegt werden.