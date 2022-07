European Championships: In einem Monat geht es los

Langsam wird es ernst, in genau einem Monat werden die European Championships in München eröffnet. Die Geschäftsführerin der Olympiapark München GmbH Marion Schöne kann es kaum noch erwarten: "Wir freuen uns alle riesig. Vor allem das Team arbeitet ja nun doch schon über zwei Jahre an dem Event und natürlich, irgendwann ist dann der Zeitpunkt, wo man das, was man gemacht hat, auch präsentieren möchte."

Mehr Medaillenentscheidungen als bei Olympia

Die European Championships sind nicht nur das größte Event in München seit 50 Jahren, sondern sie übertreffen sogar die Olympischen Winterspiele: "Wir haben 4700 Athletinnen und Athleten, bei den Winterspielen sind es ungefähr so um die 2000", erklärt Marion Schöne. Das Großevent in München setzt also neue Maßstäbe. So auch, wenn man die Medaillenentscheidungen betrachtet: In der bayerischen Landeshauptstadt wird es 177 Medaillenentscheidungen geben. Bei Olymia in Peking waren es 109.

Die Zuschauer dürfen sich auf spektakuläre Wettbewerbe in neun verschiedenen Sportarten verteilt in der ganzen Stadt freuen. Das Zentrum des Events ist wie bei Olympia 1972 der Olympiapark. Auch im TV, Radio und Online können Sie die European Championships jederzeit verfolgen.