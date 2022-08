European Championships: In der Messe München geht es rund

22 Medaillenentscheidungen in der Messe München

Das Impfzentrum wurde im April aufgelöst, die Hallen wurden für die Aufbauarbeiten für die BAUMA, die im Oktober stattfindet, gebraucht. Doch 240 Bahnrad-Athleten dürfen eine der Hallen nutzen und sind vom 11. bis 21. August am Start. 22 Medaillenentscheidungen stehen auf dem Programm. Topfavoritin auf bayerisches Edelmetall ist die Allgäuerin Lisa Brennauer, die in München ihren Europameister-Titel verteidigen will, bevor die ihre Karriere beendet.

Zeitplan Bahnrad

11.8. (16-19:35 Uhr): u.a. mit Teamsprint

12.8. (12-19:10 Uhr): u.a. mit Mannschaftsverfolgung

13.8. (10-20:40 Uhr): u.a. mit Scratch-Rennen

14.8. (12-20:15 Uhr): u.a. mit Punktefahren

15.8. (12-19:20 Uhr): u.a. mit Omnium

16.8. (12-19:15 Uhr): u.a. mit Keirin