European Championships: Highlight für Münchner Leichtathleten

"Mitte Mai werde ich in die Saison einsteigen", sagt die Deutsche Meisterin über 800 Meter, Katharina Hering. Zunächst stehen die Deutschen Meisterschaften an. "Dann sind Weltmeisterschaften und natürlich auch die Europameisterschaften. Es wird eine intensive Saison und hoffentlich auch eine wahnsinnig schöne."

Trost: "Mein Highlight"

Bei der LG Stadtwerke München hofft man beim Heimspiel in München auch auf Erfolge der Mittelstreckenläuferinnen. Für Katharina Trost ist es "tatsächlich die erste EM in Deutschland und dann halt auch in München", wo die Deutsche Hallenmeisterin über 1.500 Meter seit fast acht Jahren auch wohnt. "Es wäre der Wahnsinn. Meine Familie und Freunde könnten alle kommen." Für Mittelstreckenspezialistin Trost sind die European Championships vom 11. bis 21. August jedenfalls "mein Highlight."

Elf Tage Spitzensport

Für die bayerische Metropole ist es die größte Sportveranstaltung, die dort 50 Jahre nach den Olympischen Sommerspielen 1972 stattfindet. Europas beste Athletinnen und Athleten kämpfen dann in den Sportarten Beachvolleyball, Kanu-Rennsport, Klettern, Leichtathletik, Radsport, Rudern, Tischtennis, Triathlon und Turnen um die begehrten Goldmedaillen.