European Championships: Hering & Zeidler greifen nach Medaillen

4.700 Sportler, 177 Medaillensätze, neun Sportarten: Zehn Tage vor Beginn der European Championships in München (11. bis 20. August) wurden die Medaillen vorgestellt.

In neun Wettbewerben ( Beachvolleyball, Kanu-Rennsport, Klettern, Leichtathletik, Radsport, Rudern, Tischtennis, Triathlon und Turnen) wird vom 11. bis zum 20. August um Gold, Silber und Bronze gekämpft.

Hering und Zeidler präsentieren Medaillen

Die mehrfache deutsche Meisterin über 800 Meter, Christina Hering, und Ruder-Weltmeister Oliver Zeidler präsentierten die Medaillen. Damit waren die zwei Oberbayern schon weit aus dichter an Gold, Silber und Bronze dran als die Konkurrenz – zumindest für den Moment.

Zeidler will am 14. August seinen EM-Titel verteidigen und den Fußspuren seines Großvaters folgen. "Die Ruder-EM in München ist für mich ein ganz besonderer Wettkampf. 50 Jahre nach dem Olympiasieg von meinem Großvater darf ich auch um Gold auf der Olympia-Regattaanlage rudern. Ich werde alles geben, um erfolgreich zu sein", sagt der amtierende Welt- und Europameister.

Hering: Medaille "wäre ein Traum"

Hering läuft am 20. August in ihrem Wohnzimmer im Olympiastadion. "Es wäre ein Traum bei der Heim-EM eine Medaille zu gewinnen", sagte die Lokalmatadorin. Aber sie weiß auch: "Die europäische Konkurrenz ist super stark.