European Championships: Guter Start für deutsche Sportler

Asia d'Amato heißt die erste EM-Goldmedaillengewinnerin bei den European Championships. Die Italienerin siegte im Mehrkampf der Frauen mit 72,732 Punkten vor der Britin Alice Kinsella und ihrer Landsfrau Martina Maggio. Beste Deutsche wurde die Stuttgarterin Kim Bui auf einen überraschenden achten Platz.

Deutsche Frauen im Mannschaftsfinale

Angeführt von den Stuttgarter Routiniers Kim Bui und Elisabeth Seitz haben die deutschen Kunstturnerinnen einen glänzenden EM-Start hingelegt. Das Quintett des Deutschen Turner-Bund (DTB) qualifizierte sich im Mannschafts-Wettbewerb schon nach dem dritten von vier Durchgängen vorzeitig für das Team-Finale am Samstag (14.00 Uhr)

Mit 156,750 Punkten lagen die Gastgeberinnen in der Münchner Olympiahalle bereits vor der letzten Rotation vor den Niederlanden (155,464) sowie Ungarn (153,496).

Auch mit Blick auf die Gerätefinals am Sonntag erturnten sich die Schützlinge von Cheftrainer Gerben Wiersma exzellente Ausgangspositionen. Am Stufenbarren kamen Bui und Seitz jeweils auf 14,200 Zähler und könnten ebenso in den Kampf um die Medaillen eingreifen wie auch die ehemalige Weltmeisterin Pauline Schäfer-Betz sowie Emma Malewski (beide Chemnitz) am Schwebebalken.

Schreckmoment für Ruderer Zeidler

Bei den Ruderern ist Oliver Zeidler nach einem Schreckmoment erfolgreich in die Europameisterschaften gestartet. Der Titelverteidiger gewann seinen Vorlauf auf der Regattastrecke in Oberschleißheim souverän vor dem Bulgaren Kristian Wassilew und zog damit direkt ins Halbfinale am Samstag ein. Beim Start hatte Zeidler allerdings Probleme und musste auf der Strecke einen größeren Rückstand aufholen. Die Medaillen im Einer werden am Sonntag vergeben.

Der Deutschland-Achter war bei nur fünf gemeldeten Booten schon vor seinem ersten EM-Auftritt für das Finale qualifiziert. Im Bahnverteilungsrennen belegte das Flaggschiff des Deutschen Ruderverbandes Platz zwei hinter Großbritannien.