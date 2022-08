Ganz nah dran: European Championships mit "Gänsehautfeeling"

Die Zuschauer waren bei den European Championships ganz nah dran an den Wettbewerben, fast schon mitten drin bei den neun Europameisterschaften, die an elf Tagen in der bayerischen Landeshauptstadt ausgetragen wurden.

26 Mal Gold, 20 Mal Silber und 14 Mal Bronze

Die Begeisterung und die Emotionen waren nicht nur im Olympiapark zu spüren, sondern auch beim Klettern auf dem Königsplatz im Herzen Münchens, beim Kanu und in der Messe auf dem Holz-Oval. Die Unterstützung von den Rängen und an den Straßenrändern trieb nicht zuletzt die deutschen Sportler und Sportlerinnen zu Höchstleistungen. Am Ende konnte das deutsche Team sogar die Medaillenwertung mit 26 Mal Gold, 20 Mal Silber und 14 Mal Bronze gewinnen.

"Wir haben wieder ein Sommermärchen geschaffen." Marion Schöne, Olympiapark- und OK-Chefin

An Tagen wie diesen!

Die Athletinnen und Athleten werden sich erinnern an diese Tage von München: Denn hier zeigten nicht nur die Turnerinnen ihr großes Potenzial, im Team waren sie so gut wie nie bei einer EM. Dazu Gold für Elisabeth Seitz und Emma Malewski.

Auch die Leichtathleten meldeten sich eindrucksvoll zurück. Drei Wochen nach der enttäuschenden WM in Eugene wussten Gina Lückenkemper, Konstanze Klosterhalfen, Niklas Kaul, Julian Weber, Miriam Dattke und Co, angefeuert vom großartigen Publikum mit sieben EM-Titeln zu überzeugen. Dennoch gilt es, die Weltmeisterschaft noch aufzuarbeiten.

"So ein lautes Stadion habe ich noch nie erlebt und dieses Mitfiebern der Menschen, das ganze Stadion hat gebebt, das hat man nicht nur in der Stadt gemerkt." Konstanze Klosterhalfen, 5.000-m-Europameisterin

Bahnrad-Königin Emma Hinze

Einmal mehr überragend präsentierten sich die Bahnrad-Asse um dreifach Titelsammlerin Emma Hinze, die ebenso achtmal Gold beisteuerten wie die Kanuten und Parakanuten. Dort setzten überwiegend die erfahrenen Athleten die Akzente.

Anders im Tischtennis, wo der Stern von Dang Qiu am Tischtennishimmel aufging. Während sich die Stars Timo Boll und Dimitrij Ovtcharov schon im Viertelfinale verabschiedeten, spielte sich der 25-Jährige bei seiner ersten Einzel-EM zu Gold. Ein junges Gesicht, das Lust macht auf die Zukunft, auf Olympia in Paris in zwei Jahren und vielleicht irgendwann auch bei Olympia im eigenen Land.