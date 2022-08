European Championships: Goldener Montag für die Marathonis

Richard Ringer (Rehlingen) hat bei den European Championships in München überraschend Gold im Marathon gewonnen. Der 33-Jährige triumphierte mit einem sagenhaften Endspurt in 2:10:21 Stunden vor Maru Teferi aus Israel. Bronze ging an dessen Landsmann Gashau Ayale.

Der deutsche Rekordhalter Amanal Petros (Wattenscheid), der auf der langen Zielgeraden auf Silberkurs lag, musste sich mit Platz vier begnügen. In der Team-Wertung gab es für Deutschland Silber hinter Israel. Die letzte deutsche Medaille im Marathon lag lange zurück: 1986 hatte Herbert Steffny in Stuttgart Bronze geholt.

Gold für die deutschen Marathonläuferinnen

Die deutschen Marathonläuferinnen haben bei den European Championships Mannschafts-Gold im Teamwettbewerb gewonnen. Mit dabei: Die Regensburgerin Miriam Dattke, die in der Einzelwertung Vierte wurde.

Leichtathletik: Kaul im Zehnkampf jetzt der Favorit

Ex-Weltmeister Niklas Kaul (Mainz) hat einen starken Start in den Zehnkampf bei der Heim-EM in München erwischt und liegt derzeit auf Goldkurs. Der 24-Jährige lief mit 11,16 Sekunden persönliche Bestzeit über 100 m, legte im Weitsprung ordentliche 7,10 m nach und schaffte mit der Kugel 14,90 m. Mit 2.447 Punkten ist Kaul damit zunächst nur Elfter, er hat aber am zweiten Tag seine Stärken und liegt auf einem 8.700-Punkte-Kurs.

Der Topfavorit auf Gold, Weltmeister und Weltrekordler Kevin Mayer, musste bereits nach der ersten Disziplin aufgeben. Der Franzose kam im 100-Meter-Lauf sichtbar angeschlagen ins Ziel und brach danach den Wettkampf mit Muskelbeschwerden ab. "Wir sehen uns nächstes Jahr", sagte Mayer.

Klar in Führung liegt mit 2.845 Punkten derzeit der Schweizer Simon Ehammer, der in den ersten drei Disziplinen stets ein bisschen unter seinen Möglichkeiten blieb. Titelverteidiger Arthur Abele, der in München seine Karriere beendet, rangiert auf Platz 16 (2.417 Punkte), Kai Kazmirek ist Zwölfter (2.435) und Tim Nowak liegt auf Platz 19 (2.302).