European Championships: Gänsehaut beim Sommermärchen in München

Binnen kürzester Zeit hatten die European Championships die Landeshauptstadt in ihren Bann gezogen. Insgesamt 1,2 Millionen Zuschauer pilgerten vom 11. bis zum 21. August 2022 zu den zahlreichen Wettkampfstätten und feuerten dort die Sportler euphorisch an.

Deutschland gewinnt die Medaillenwertung

Die Begeisterung und die Emotionen waren nicht nur im Olympiapark zu spüren, sondern auch beim Klettern auf dem Königsplatz im Herzen Münchens, beim Rudern auf der Regattaanlage Oberschleißheim und in der Messe auf dem Holz-Oval der Bahnradsportler. Die Unterstützung von den Rängen und an den Straßenrändern trieb die Aktiven zu Höchstleistungen. Am Ende konnte das deutsche Team sogar die Medaillenwertung mit 26 Mal Gold, 20 Mal Silber und 14 Mal Bronze gewinnen.

Nachhaltigkeit - auch bei der Siegerehrung

Alle Medaillensieger bekamen - passend zu den nachhaltigen Wettbewerben in München - bei der Siegerehrung auch Bienen- und Schmetterlings-freundliche Pflanzen überreicht. Diese durften sie danach im "Championships-Garden" einpflanzen.

Goldene Leichtathletik-Highlights im Olympiastadion

Die European Championships sorgten für zahlreiche magische Momente - und ganz wenige Dramen. Besonders intensive Freudentränen und Jubelstürme gab es bei den Leichtathleten im Olympiastadion. Die Bambergerin Gina Lückenkemper sprintete sensationell zum EM-Titel über 100 Meter. Gemeinsam mit Alexandra Burghardt, Lisa Mayer und Rebekka Haase holte sie zudem Gold mit der 4x100-Meter-Staffel.

Für den Hochspringer Tobias Potye und die 800-Meter-Läuferin Christina Hering wurden bei den Wettkämpfen im heimischen München die "Vorstellungen übertroffen".

Radsportlerin Brennauer brilliert bei ihren letzten Rennen

Die Olympiasiegerin, Weltmeisterin und Europameisterin Lisa Brennauer aus Kempten krönte ihre Karriere bei den Abschiedsrennen in der Landeshauptstadt mit EM-Gold, -Silber und einem vierten Platz in ihrem aller letzten Rennen.

Picknickdecken bei den BMX-Freaks, Stimmung auf dem Königsplatz

Neben den Großevents gab es aber auch zahlreiche Wettbewerbe, bei denen man ganz nah dran sein konnte. Bei den BMX-Fahrern am Olympiaberg ließen sich zahlreiche Zuschauer vor den Rampen der Sportler auf dem trockenen Grasboden nieder, andere verteilten großflächige Picknickdecken. Auf dem Königsplatz wurden nicht nur die Kletter-Europameister Janja Garnbret und Nicolai Uznik mit viel Applaus bedacht. Direkt daneben befand sich die stimmungsvolle Beachvolley-Arena.

Ruderer Zeidler unterliegt auf seiner Trainingsstrecke

Ausgerechnet bei seiner Heim-Europameisterschaft auf seinem Trainingsgelände der Regattaanlage in Oberschleißheim verließen Oliver Zeidler seine Kräfte. Im Ziel musste er sich mit dem undankbaren vierten Platz abfinden.

Keine Medaille: Turner Dauser leistet sich Patzer am Barren

Ähnlich Bescheiden verliefen die heimischen Titelkämpfe für den Unterhachinger Turner Lukas Dauser. Der Olympia-Zweite musste im Finale an seinem Spezialgerät unfreiwillig absteigen, nachdem er bei einem Element mit dem Bein auf dem Holm aufgekommen war. Da dem 29-Jährigen dann auch noch die Landung missglückte, belegte Dauser nur den enttäuschenden achten Platz.

Championships-Euphorie weckt Olympia-Bedürfnisse

Am Ende überwogen bei den Titelkämpfen in München aber die Erfolgsgeschichten, die die Sportler schrieben und den Zuschauern unglaubliche Momente bescherten. Die Euphorie befeuerte sogar die Frage, ob sich München wieder für die Olympischen Spiele bewerben sollte. Oberbürgermeister Dieter Reiter hält das für durchaus möglich.