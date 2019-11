European Championships: "Eine großartige Chance"

Herrmann (CSU) nannte die Vergabe an München zudem "ein Highlight für die sportbegeisterte Bevölkerung in Bayern". Er erhoffe sich von der Veranstaltung "nicht nur einen kräftigen Impuls für den Breiten- und Leistungssport. So ein großes internationales Sportfest beflügelt vor allem auch das ehrenamtliche Engagement für und in Sportarten, die sonst nicht so im Rampenlicht stehen wie der Fußball".

München, so Herrmann, habe es verdient, zum 50-jährigen Olympiajubiläum wieder ein sportliches Großereignis auszurichten, der Olympiapark genießt auch Jahrzehnte nach seiner Errichtung immer noch höchstes Ansehen in der Sportwelt.“