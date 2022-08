European Championships: Brennauer verpasst Zeitfahr-Medaille

Nach zwei EM-Medaillen auf der Bahn musste sich die Allgäuerin Lisa Brennauer beim letzten Zeitfahren ihrer Karriere mit dem zwölften Platz begnügen. Gold ging an die Schweizerin Titelverteidigerin Marlen Reusser, sie gewann vor Weltmeisterin Ellen van Dijk (Niederlande/+6 Sekunden) und deren Teamkollegin Riejanne Markus (+28 Sekunden). Die zweite deutsche Starterin und Vize-Europameisterin von 2019, Lisa Klein, fuhr auf Rang 22 (+3:36 Minuten).

Gina Lückenkemper verzichtet auf Staffel-Vorlauf

100-Meter-Europameisterin Gina Lückenkemper hat ihren Start in der 4x100m-Staffel am Schlusstag der Heim-EM in München offen gelassen: "Ich werde im Staffel-Vorlauf nicht antreten", kündigte die Sprinterin an. Für ein mögliches Finale zwei Tage später am Sonntag sei sie aber "guter Dinge, dass ich wieder auf der Bahn stehen kann".

Lückenkemper war in einem spektakulären Finale am Dienstagabend kurz nach Zieleinlauf gestürzt und hatte sich mit den eigenen Spikes eine Wunde am linken Bein zugezogen. Diese musste am späten Dienstagabend mit acht Stichen genäht werden.

Paternoster am Schlüsselbein operiert

Vier Tage nach ihrem schweren Sturz bei den Bahnrad-Europameisterschaften in München ist die Italienerin Letizia Paternoster am Schlüsselbein operiert worden. Wie der italienische Radsport-Verband via Twitter mitteilte, wurde die 23-Jährige am Mittwoch in Brescia operiert. Der Eingriff sei erfolgreich gewesen, hieß es.

Die Weltmeisterin im Ausscheidungsfahren war am vergangenen Samstag in dieser Disziplin in einen Massensturz verwickelt gewesen. Dabei hatte sie sich einen dreifachen Bruch des rechten Schlüsselbeins sowie ein Schädel-Hirn-Trauma und Schürfwunden zugezogen.