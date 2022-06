European Championships - ab 10. August in der ARD

ARD-ReporterInnen hautnah dabei

Neun Europameisterschaften in Olympischen Sportarten finden zwischen 11. und 21. August bei den European Championships parallel statt: Beachvolleyball, Kanu, Klettern, Radsport, Rudern, Tischtennis, Triathlon, Turnen und Leichtathletik, außerdem die Para-Europameisterschaften im Rudern und Kanu. Schon bei der Eröffnungsfeier zu diesem "Klein-Olympia" am 10. August können Sportfans live dabei sein – im Stream auf sportschau.de und in der ARD Mediathek.

Das Erste überträgt im Wechsel mit dem ZDF an insgesamt fünf Sendetagen bis zu 14 Stunden täglich. ARD-Reporterinnen und -Reporter werden dabei von allen wichtigen Wettkämpfen und Entscheidungen von vor Ort berichten.

Esther Sedlaczek moderiert die Livesendungen im Ersten. Unterstützung bekommt sie dabei von den ARD-Experten Frank Busemann und Julius Brink. Diese widmen sich nicht nur ihren angestammten Sportarten Leichtathletik und Beachvolleyball, sondern begleiten fachkundig und unterhaltsam das gesamte Großevent im TV, im Radio und in den ARD-Digitalangeboten.

An sämtlichen Sportstätten sind außerdem ARD-Interviewerinnen und -Interviewer vor Ort, um Stimmen und Eindrücke einzufangen. Die Wettkämpfe der Leichtathletik moderiert Claus Lufen.