Europas Fußballer des Jahres: Lewandowski und Neuer nominiert

Die begehrten Preise werden am 1. Oktober im Rahmen der Auslosung der Champions-League-Auslosung vergeben. Der Champions-League-Sieger ist von allen europäischen Klubs am prominentesten vertreten. Baern-Kapitän Neuer und Torschützenkönig Lewandowski, der schon die Wahl zu Deutschlands Fußballer des Jahres gewann, befinden sich neben Kevin De Bruyne von Manchester City unter den drei Nominierten einer Jury für die Auszeichnung des UEFA-Spielers der Saison 2019/20, wie die Europäische Fußball Union (UEFA) mitteilte. Maßgeblich war die Abstimmung von 80 Trainern der Klubs, die an der Gruppenphase von Champions League und Europa League teilnahmen, sowie 55 Journalisten.