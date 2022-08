Europameisterin Lückenkemper: Erst Gold-Jubel, dann Krankenhaus

Die Ungewissheit von Gina Lückenkemper dauerte nur wenige Augenblicke, dann leuchtete ihr Name als erster auf der Anzeigetafel auf - und das Münchner Olympiastadion glich einem Tollhaus. Gold für Lückenkemper über 100 Meter, Gold nach einem packenden, engen Rennen, in dem am Ende das Zielfoto entscheiden musste. Eine Sensation.

"Ich bin euch so unfassbar dankbar", rief die erste deutsche Europameisterin seit Verena Sailer 2010 den rund 40.000 enthusiastischen Zuschauern im Olympiastadion zu. Sitzend. Denn nach dem Überschreiten der Ziellinie fiel die Wahl-Bambergerin bäuchlings hin und humpelte zunächst auf einen Stuhl, den ihr Sanitäter flugs bereitstellten.

In 10,99 Sekunden lief sie zu Gold, der zeitgleichen schweizerischen Mitfavoritin Mujinga Kambundji blieb nur Silber. Bronze ging an die Britin Daryll Neita (11,00).

Ehrenrunde mit Verzögerung - Wunde mit acht Stichen genäht

Lückenkemper fügte sich beim Straucheln nach dem Zieleinlauf eine blutende Wunde am linken Knie zu, die später im Krankenhaus mit acht Stichen genäht wurde. Doch das war ihr schnell egal. Bald flossen Tränen des Glücks bei der EM-Zweiten von 2018, die 25-Jährige sank überwältigt zu Boden, ließ ihren Gefühlen freien Lauf und startete dann mit bandagiertem Knie doch noch ihre Ehrenrunde mit der deutschen Fahne über der Schulter.

"Ich weiß noch nicht genau, woher die Wunde kommt. Ob vom Sturz oder etwas anderem. Aber mir geht es gut! Ich bin überglücklich und kann das alles noch gar nicht so richtig fassen", sagte Lückenkemper, nachdem sie um 1.10 Uhr im Teamhotel in München eingetroffen und vom Rest der deutschen Mannschaft mit großem Jubel empfangen worden war.

Hoffen auf Staffelstart am Sonntag

Ob ihr Start in der 4x100m-Staffel am Schlusstag der Heim-EM am Sonntag gefährdet ist, ließ sich am Dienstagabend noch nicht absehen. Dann peilt das Quartett des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) mit Tatjana Pinto (Wattenscheid), Alexandra Burghardt (Burghausen), Lückenkemper (Berlin) und Rebekka Haase (Wetzlar) nach WM-Bronze auch eine EM-Medaille an.