Europäischer Gerichtshof: Pechstein scheitert mit Klage

Seit Jahren kämpft Claudia Pechstein gegen die Rechtmäßigkeit ihrer von der Internationalen Eislauf-Union ISU 2009 verhängte Dopingsperre. Der Internationale Sportgerichtshof CAS in Lausanne hatte die Sperre bestätigt, Pechstein war danach vor staatliche Gerichte in Deutschland und der Schweiz gezogen. Die Eisschnellläuferin führt das vermeintliche Dopingvergehen - ein erhöhter Wert der Retikulozyten (rote Blutkörperchen) - auf eine geerbte Blutanomalie zurück.

Zweifel an der Unabhängigkeit des Sportgerichtshofs CAS

Zuletzt hat Pechstein auch beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg Klage eingereicht. Doch mit dieser ist sie gescheitert. Pechstein hatte vor den Richtern in Straßburg gelten gemacht, dass der Sportgerichtshof CAS weder unabhängig noch unparteiisch sei. Den Vorwurf begründete die 46-Jährige nach Angaben des Gerichts unter anderem mit der Art und Weise, wie die Richter des CAS ernannt werden.

Kein Mangel beim CAS, Entschädigung für Pechstein

In seinem Urteil attestierte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte dem CAS am Dienstag (02.10.18) allerdings keinen Mangel an Unabhängigkeit und Unvoreingenommenheit (Beschwerdenummer 67474/10). Dennoch stehen ihr laut der Richter 8.000 Euro Entschädigung zu, weil der CAS ihr keine öffentliche Anhörung gewährt habe. Dadurch sei ihr Recht auf ein faires Verfahren verletzt worden.