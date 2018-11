Europäische Superliga: FC Bayern bekennt sich zur UEFA

"Der FC Bayern München steht zu seiner Mitgliedschaft in der Fußball-Bundesliga, und solange ich Vorstandvorsitzender des FC Bayern bin, auch zu den von UEFA (Europäischer Fußballverband, Anm.d.Red.) und ECA (Vereinigung europäischer Fußballklubs) gemeinsam organisierten Klub-Wettbewerben", wird Rummenigge in einer Mitteilung des Vereins zitiert.

Am Freitagabend (03.11.18) hatten Investigativjournalisten von Spiegel, Norddeutschem Rundfunk (NDR) und dem Recherchenetzwerk European Investigative Collaborations neue Erkenntnisse aus Dokumenten der Enthüllungsplattform "Football Leaks" veröffentlich. Demnach liege eine "bindende Absichtserklärung" von elf europäischen Spitzenklubs unterschriftsreif bereit. Dieses sehe die Gründung einer "European Super League" (ESL) vor, die mit 16 Teams schon ab der Saison 2020/21 starten könnte. Unter den elf potentiellen Gründungsteams der neuen Liga ist auch der FC Bayern München aufgeführt.

FC Bayern: Pläne nicht bekannt, nicht an Verhandlungen teilgenommen

Dem FC Bayern sei nicht bekannt, warum er im zitierten Dokument genannt wird, teilt der Klub weiter mit. "Neuerliche Pläne für eine so genannte Super League ... sind dem FC Bayern weder bekannt, noch hat der FC Bayern an Verhandlungen hierzu teilgenommen", schreibt der Verein.

Gedanken über Superliga schon 2016

Allerdings: 2016 gab es offenbar tatsächlich schon konkretere Planungen einer europäischen Superliga, auch das geht aus den neuesten Dokumenten hervor und wurde auch von Michael Gerlinger, Direktor Recht beim FC Bayern, bestätigt. Sieben Vereine - FC Bayern München, Juventus Turin, FC Barcelona, Real Madrid, Manchester United, FC Arsenal , AC Mailand - hatten damals an einer möglichen Superliga gebastelt.

Liga als Druckmittel gegen die UEFA

Es ging um die Reform der UEFA Champions League, die Spitzenklubs wollten ihre Reformen durchsetzen, der Verband stellte sich zunächst quer. "Die UEFA hat von uns die Message bekommen: Wir brauchen euch nicht", sagte Gerlinger dem Recherchenetzwerk: "Wir wollen es nicht, aber wenn es soweit kommt, dass man es nicht mehr gemeinsam macht, dann wären wir bereit, es auch selber zu machen."

Vereinsjurist: Bayern war nicht die treibende Kraft

Soweit kam es aber nicht, die UEFA lenkte ein und nahm Reformvorschläge der Fußballklubs auf. Laut Gerlinger sei Rummenigge zudem gar nicht die treibende Kraft gewesen 2016. "Der FC Bayern war nicht an der Spitze bei der Planung. Natürlicherweise war Karl-Heinz-Rummenigge als damaliger Präsident der ECA eine der wichtigsten Personen in den Diskussionen und letztendlich dann auch derjenige, der gesagt hat: Ich möchte es lieber mit der UEFA traditionell machen", so Gerlinger.

Der FC Bayern München hat zudem erst in der vergangenen Woche ein deutliches Signal Richtung UEFA geschickt. Verein und Stadt München bewerben sich als Austragungsort des UEFA-Champions-League-Endspiels 2021.