Europa-Triumph: Frankfurt holt den Pott im Elfmeter-Krimi

Mit dem 5:4-Erfolg im Elfmeterschießen (1:1, 1:1, 0:0) hat die Eintracht nicht nur den Pokal, sondern auch die Teilnahme an der Champions League gesichert.

Glasner-Team überzeugt von Beginn an

Im Vergleich zum 2:2 am letzten Bundesliga-Spieltag gegen Mainz 05 nahm Oliver Glasner nur eine Änderung in der Startelf vor. Der rechtzeitig genesene Jesper Lindstrøm rückte für Jens Hauge ins offensive Mittelfeld. Verzichten musste die Eintracht im Final-Duell gegen die Rangers allerdings weiter auf den verletzten Abwehrchef Martin Hinteregger.

Die Hessen zeigten sich von Beginn an Spiel- und zweikampfstark. Nur kurz trübte eine Platzwunde von Frankfurts Kapitän Sebastian Rode (5') die Euphorie im Stadion. Das Glasner-Team blieb unbeeindruckt, war aktiver und verbuchte die deutlich besseren Chancen.

Daichi Kamada (12.) und Filip Kostić nach einem Konter (32.) hatten die aussichtsreichsten Gelegenheiten auf dem Fuß. Die Schotten hingegen lauerten vermehrt auf ihre Chancen im Umschaltspiel, kamen aber erst gegen Ende des ersten Durchgangs besser ins Spiel. John Lundstrams Kopfball aus zwölf Metern wischte Kevin Trapp mit den Fingerspitzen über die Latte. Dennoch stand die SGE-Defensive über weite Strecken sehr stabil. Mit einem torlosen 0:0 ging es in die Kabinen.

Aribo und Borré jubeln

Energiegeladen ging es in die zweite Hälfte. Ein abgefälschter Ball von Lindström (49') strich kurz nach Wiederanpfiff knapp am linken Pfosten vorbei. Für den Torjubel sorgte aber Joe Aribo, der mit einem perfekten Abschluss in der 57. Minute die Rangers in Führung brachte. Die Stimmung auf dem Platz und bei den Fans kochte langsam hoch.

Während Lindström (59.) und Kamada (67') die Chance zum Ausgleich nicht nutzen konnten, versenkte Rafael Borré (69') dagegen nach Hereingabe von Kostić das Leder perfekt zum 1:1. Alles wieder offen! Da in der regulären Spielzeit kein Tor mehr fiel, gab es 30 Extra-Minuten obendrauf.

Frankfurts-Tormann Trapp hielt sein Team im Spiel

Die Rangers hatten kurz vor Ablauf der Verlängerung nochmal die Riesenchance durch Kent, doch Trapp verhinderte sensationell den Rückstand. Somit fiel die Entscheidung um den Titel wie bereits im letzten Jahr zwischen Villareal und Manchester United vom Punkt.

Eintracht entscheidet Spiel im Elfmeterschießen

Für die Rangers trafen James Tavenere, Steven Davies, Scott Arfield. Dann hielt Trapp den Schuss von Aaron Ramsey und machte die Tür weit auf für die Eintracht. Denn nach Christopher Lenz, Ajdin Hrustić und Daichi Kamada netzte auch Fili Kostić ein. Für die Schotten konnte Kemar Roofe zwar noch den vierten Treffer nachlegen, doch da auch Borré traf, war der 5:4-Sieg (0:0,1:1,1:1) im Elfmeterschießen perfekt.