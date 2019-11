Europa League: Wolfsburg weiter, Gladbach kurz davor

Wolfsburg qualifizierte sich als erster deutscher Verein vorzeitig für die K.o.-Runde der Europa League. Der Fußball-Bundesligist gewann am fünften von sechs Vorrunden-Spieltagen mit 1:0 (1:0) beim ukrainischen Club PFK Olexandrija und profitierte davon, dass der weiter sieglose Hauptkonkurrent AS Saint-Etienne auch am Donnerstagabend nur 0:0 gegen Tabellenführer KAA Gent spielte. In der Ukraine schoss Wout Weghorst in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit per Foulelfmeter das entscheidende Tor (45.+1).

Mönchengladbach besiegt Wolfsberg

Unterdessen glückte den Gladbachern gegen das österreichische Team aus Wolfsberg die Revanche. Nachdem sie das Hinspiel peinlich mit 0:4 verloren hatten, gelang jetzt ein glücklicher 1:0 (0:0)-Sieg dank des Siegtreffers von Lars Stindl (60.).

Damit reicht den Gladbachern im letzten Spiel der Vorrundengruppe J gegen Basaksehir FK aus Istanbul ein Remis zum Überwintern im internationalen Wettbewerb. Die Türken verloren im Parallelspiel gegen die AS Rom klar mit 0:3 (0:3).