Europa League: Traumfinale für die neuen Eintracht-Helden

Eintracht Frankfurt hat als erstes deutsches Team die Europa League gewonnen. Jubelnd riss Kapitän Sebastian Rode den Silberpott um kurz nach Mitternacht in den spanischen Nachthimmel, die Fußball-Profis tanzten dazu wie wild im Konfettiregen.

Zeit für neue Helden

"Es ist Zeit für neue Helden", hatte Bundesliga-Rekordspieler Karl-Heinz Körbel vor dem Duell angekündigt. Wie die bereits verstorbenen Vereinslegenden Jürgen Grabowski und Bernd Nickel war auch Körbel 1980 dabei, als die Eintracht mit dem UEFA-Pokal ihren bisher einzigen internationalen Titel gewann.

Und das Adler-Team lieferte in einem nervenaufreibenden Finale. Die Spieler gingen mit Unterstützung der mitgereisten Fans ans Limit, um in der südspanischen Hitze das Spiel am Ende im Elfmeterschießen erfolgreich über die Bühne zu bringen. "Wir sind alle die Helden, schaut euch das an", rief Nationaltorwart Kevin Trapp fröhlich ins Mikrofon.

Für Deutschland-Schreck Glasgow, der Borussia Dortmund im Achtelfinale (4:2, 2:2) und in der Runde der letzten Vier RB Leipzig (0:1, 3:1) geschlagen hatte, ging die bis dahin erfolgreiche Europareise dagegen knapp geschlagen auf Platz zwei zu Ende.

Glasner fehlen die Worte

Dem Glasner-Team gelang damit 42 Jahre nach dem letzten internationalen Sieg nicht nur den ersehnten Pokal einzufahren, sondern sich auch für die Königsklasse zu qualifizieren, in die der Gewinner der Europa League automatisch einzieht. "Jetzt werden wir belohnt, es ist unglaublich", sagte Glasner nach einem "Wellenbad für die Gefühle," im RTL-Interview. Auch Ansgar Knauff konnte den Ausgang kaum fassen. "Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich hab im Elfmeterschießen fast einen Herzinfarkt bekommen", fasste er die letzten Minuten zusammenzusammen.

"Was die Jungs diese Saison geleistet haben, da fehlen mir die Worte, die fehlen mir nicht oft" Oliver Glasner

Durch den Triumph fordert die Eintracht am 10. August im Supercup in Helsinki den Gewinner der Königsklasse heraus.