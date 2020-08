Europa-League-Finale: Zweite Hälfte läuft - Zwischenstand 2:2

Das Finale der Europa League ist ein Spiel, das keine Pausen kennt: Nach einem furiosen Auftakt bringt Romelu Lukaku durch einen Foulelfmeter Inter Mailand in Führung (5.). Mit zwei Kopfballtreffern von Luuk de Joong (12., 33.), der nach seinem Siegtreffer im Halbfinale in die Startelf gerückt ist, dreht der FC Sevilla das Spiel. Nach einem Freistoß egalisiert Inters Innenverteidiger Diego Godin (36.) und das Spiel geht mit 2:2 in die Halbzeit.

Mehr in Kürze.