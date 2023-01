EuroLeauge: Bayern-Basketballer kassieren nächsten Dämpfer

Nach einem Sieg gegen Athen zum Ende der Hinrunde und dem erfolgreichen Rückrundenstart der Bayern-Basketballer gegen das spanische Topteam Baskonia Vitoria folgte eine Niederlage in Istanbul. Damit bleibt es bei der Auswärtsschwäche der Münchner in der EuroLeague. Der letzte Erfolg in einer fremden Halle datiert vom 23. November 2022.

Bayern-Basketballer kurz auf Augenhöhe

Die Münchener fanden in Istanbul offensiv durch frühe Abschlüsse und einen starken Augustine Rubit (21 Punkte) eigentlich schnell ihren Rhythmus. Auf der Gegenseite war aber auch Fenerbahce unter dem Korb nicht zu stoppen. Die Gastgeber verschafften sich viele zweite Wurfchancen, die Münchener hingegen holten sich erst Mitte des zweiten Viertels ihren ersten Offensiv-Rebound. Da Fenerbahce im zweiten Durchgang von außen stark zum Zug kam, setzte sich der türkische Top-Club zur Pause auf 46:39 ab.

Eine Aufholjagd der Münchner kommt zu spät

Zwei Minuten nach der Pause lagen die Münchener das erste Mal zweistellig im Rückstand, die Gäste taten sich offensiv nun sehr schwer und erzielten in den ersten acht Minuten der zweiten Hälfte nur vier Punkte. So zog Fenerbahce vor dem Schlussabschnitt auf 67:49 davon. Die Bayern verteidigten im vierten Viertel aggressiver und verkürzten nach einem 12:0-Lauf ihren Rückstand auf acht Zähler. Doch trotz einer starken Aufholjagd konnten sie die Partie nicht mehr drehen.