Euroleague: Klare Heimniederlage für FC Bayern gegen Chimki

Nach einem schwachen Start kamen die Münchner zunächst über eine aggressive Verteidigung zurück ins Spiel. Gegen das russische Starensemble um Alexej Schwed ging von der Dreierlinie nur wenig, dafür dominierte Greg Monroe unter dem Korb. Der ehemalige NBA-Profi erzielte 14 seiner insgesamt 18 Punkte in der ersten Halbzeit. Kurz vor der Pause zogen die Gäste jedoch durch einen 10:2-Lauf erstmals davon.

Spiel der Bayern zu fehlerhaft

Auch im dritten Viertel war das Spiel der Bayern vor 4.598 Zuschauern fehlerhaft. Einige Ballverluste führten zu einem weiteren 12:0-Lauf von Moskau (37:56). Im Gegensatz zu den Hausherren traf Chimki hochprozentig aus der Distanz. Im Schlussviertel verkürzte Nationalspieler Danilo Barthel den Rückstand auf zehn Punkte (68:78). Eine größere Aufholjagd der Bayern ließ Moskau jedoch nicht zu.

"Sie haben sehr hochprozentig getroffen, wir haben zu viele Fehler gemacht." Alex King, FC Bayern Basketball

Am Sonntag müssen die Bayern in der BBL nach Würzburg. Drei Tage später ist in der Euroleague Mitfavorit Real Madrid zu Gast in München.