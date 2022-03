Euroleague: FCB nach Ausschluss russischer Teams auf Rang sechs

Die Basketball-EuroLeague hat in Folge der Invasion der Ukraine alle russischen Mannschaften aus dem Wettbewerb genommen und deren Spiele annulliert. Dies gab die Liga, die kurz nach Kriegsbeginn bereits eine vorläufige Suspendierung ausgesprochen hatte, am Dienstag bekannt. "Die Situation in der Ukraine hat sich nicht zum Besseren entwickelt", teilte die EuroLeague mit. Betroffen sind ZSKA Moskau, UNICS Kasan und Zenit St. Petersburg - 15 Teams verbleiben, darunter Bayern München und Alba Berlin. Die Regelung gilt auch für den unterklassigen EuroCup.

FC Bayern steht nun auf einem Playoff-Platz

Für die Tabellensituation der Münchner wirkt sich dieser Ausschluss positiv aus. Der FC Bayern hatte die Spiele gegen die russischen Mannschaften verloren. Außerdem standen die drei russischen Mannschaften auf Rang sieben, acht und neun. So machen die Münchner schon vor der Partie gegen Panathinaikos Athen (Dienstag, 20 Uhr) einen Sprung von Rang zwölf auf Rang sechs. Das Team von Andrea Trinchieri hat derzeit eine Bilanz von zwölf Siegen und zehn Niderlagen (Zuvor 12:13). Auch Alba Berlin mach Plätze gut und ist nun Zwölfter.