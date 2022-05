Euroleague: FC Bayern verpasst Sensation in Barcelona

Der FC Bayern Basketball hat die Sensation in Barcelona verpasst. Im Spiel fünf der Playoff-Viertelfinal-Serie der Euroleague konnten sich die Favoriten aus Katalonien in einem umkämpften Spiel mit 81:72 durchsetzen. Es war erst das zweite Mal in der Geschichte der Münchner, dass sie in den Euroleague-Playoffs standen. Ein Weiterkommen wäre historisch gewesen. Denn bislang konnte noch keine deutsche Mannschaft in das Final-Four-Turnier einziehen.

Der FC Bayern als Underdog

Die Rollen waren vor dem Tip-Off klar verteilt, obwohl die Serie schon vier Spiele alt war, obwohl sich die beide bislang auf dem Court auf Augenhöhe begegnet waren, obwohl dieses Viertelfinale ins alles entscheidende fünfte Spiel ging. Auf der einen Seite die Topfavoriten aus Barcelona. Der Kader gespickt mit ehemaligen NBA-Größen: Nikola Mirotic, Dante Exum, Àlex Abrines.

Auf der anderen Seite die Münchner, die erst zum zweiten Mal in ihrer Geschichte die Euroleague-Playoffs erreicht hatten und dort noch nie eine Runde weiter kommen konnten. "Es ist ein Privileg, in den Rachen des Hais gehen zu dürfen", hatte Trainer Andrea Trinchieri vor dem Spiel gesagt – und auch sonst vor allen demütige Worte ob des prominenten Gegners gewählt.

Bayern mit sechs Punkten Vorsprung zur Halbzeit

Auf dem Court war davon – wie auch in den Spielen zuvor - allerdings nichts zu sehen. Der FC Bayern agierte mutig, vor allen Dingen in Defensive hatte sie die Stars vom FC Barcelona gut im Griff. Besonders Mirotic tat sich schwer. In der Offensive trauten sich die Münchner viel zu, waren allerdings ab und an zu hastig. Sonst hätte die Führung, mit der sie aus dem ersten Viertel (18:19) gingen, höher ausfallen können.

Im zweiten Viertel funktionierte das besser. Dazu wollten bei Barça die Dreier gar nicht fallen. In dieser Phase waren einzig die Defensiv-Rebounds ein Problem bei den Underdogs. Mit sechs Punkten Vorsprung gingen die Bayern in die Halbzeit (31:37).

Fehlstart in die zweite Hälfte

Dieser Vorsprung war nach kurzer Zeit verspielt. Ein 7:0-Lauf der Katalanen brachte den Gastgeber in Führung. Die Bayern taten sich schwer. Barcelona schien defensiv das Rezept gegen die Münchner gefunden zu haben, doch die kämpften sich zurück in die Partie. Vor allen Dingen mit wilden Drei-Punkte-Würfen, die so bestimmt nicht von Trinchieri geplant waren.

Doch auch bei Barcelona gelangen Kunstwürfe. Die mangelnden Defensiv-Rebounds der Bayern waren nun kein Problem mehr, denn der die Offensive der Gastgeber kam nun so richtig in Fahrt. 29 Punkte im dritten Viertel. Bayern ging mit zehn Punkten Rückstand in das alles entscheidende Viertel.

Bayern hält das Spiel bis zum Schluss offen.

Dort konnte der FC Bayern zwar die gegnerische Offensive bremsen und auch selbst immer wieder Stiche setzen, doch der Rückstand wurde nicht geringer. Je näher die letzten Sekunden rückten, desto sicherer war das Aus der Münchner. Am Ende fiel das Ergebnis mit 81:72 etwas zu deutlich aus. "Meine Spieler haben eine unglaubliche Serie gezeigt. Ich bin stolz", sagte Trinchieri.

"Natürlich sind wir alle riesig enttäuscht, aber von ganzem Herzen herzlichen Glückwunsch an unseren Trainer, an unsere Mannschaft. Riesen Respekt. Der Charakter dieser Mannschaft ist, dass sie nicht aufgibt" - FCBB-Geschäftsführer Marko Pesic bei Magenta Sport.

Bester Werfer bei den Bayern war Othello Hunter mit 18 Punkten. Für Barcelona waren Nicolas Laprovittola (26 Zähler) und Mirotic (20) am erfolgreichsten. Barcelona trifft nun im Halbfinalturnier auf Real Madrid in Belgrad, wo vom 19. bis 21. Mai der Titel vergeben wird.