Euroleague: FC Bayern kassiert erste Saisonniederlage

Der FC Bayern musste sich am zweiten Spieltag der Euroleague dem ZSKA Moskau geschlagen geben. Zu Beginn der Partie befanden sich die Münchner stets in Schlagdistanz. Nach einem 12:2-Lauf im zweiten Viertel setzen sich die Gastgeber aber immer weiter ab. Das Team von Trainer Dejan Radonjic kämpfte sich zwar wieder etwas heran, dennoch stand es zur Halbzeit 47:40 für die Gastgeber. Am Ende wurden Moskaus Basketballer ihrer Favoritenrolle gerecht und bestraften das nachlässige Defensivverhalten der Bayern mit dem Endstand von 79:68.

Am Samstag geht es für die Bayern in der Bundesliga gegen Braunschweig weiter, bevor am Montag das Pokal-Viertelfinale gegen die Telekom Baskets Bonn ansteht.