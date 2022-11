Euroleague: FC Bayern Basketballer verlieren in Monaco

Offenes Spiel nach der Pause

Auch nach dem Seitenwechsel konnte sich lange Zeit keine Mannschaft absetzen. Mit 50:53 ging es für das Team von Trainer Andrea Trinchieri in den Schlussabschnitt. Dort setzte sich die AS Monaco mit einem kleinen Zwischenspurt etwas ab (63:55/34.) und hatte die Bayern bis zur 39. Minute im Griff. Die Gäste konnten innerhalb kurzer Zeit auf einen Zähler verkürzen, verpassten nach dem 75:74 am Mittwoch im französischen Villeurbanne am Ende dennoch den zweiten Auswärtssieg in Serie.

Wenig Zeit zur Erholung

Für die Basketballer des FC Bayern bleibt wenig Zeit zur Erholung. Bereits am Sonntag empfangen die Münchner Würzburg in der Basketball Bundesliga. In der Euroleague geht es am kommenden Freitag weiter. Dann ist Maccabi Tel Aviv zu Gast in München.