Euroleague: FC Bayern-Basketballer gelingt erster Auswärtssieg

Nach vier Erfolgen und fünf Niederlagen stehen die Münchner auf Platz neun der europäischen Topliga. Die besten acht Mannschaften qualifizieren sich am Ende für die K.o.-Runde.

Angeführt vom früheren NBA-Profi Derrick Williams und Nationalspieler Maodo Lo waren die Münchner bis zur Pause die bessere Mannschaft und gingen mit einer Vier-Punkte-Führung in die Halbzeit. Die Spanier kamen allerdings stärker zurück und lagen nach 30 Minuten mit 62:61 vorn. Im Schlussviertel sorgten vor allem Lo und Vladimir Lucic mit wichtigen Dreipunktewürfen für einen 16:0-Lauf der Bayern und legten den Grundstein für den Auswärtssieg. Spielmacher Lo war mit 22 Punkten bester Scorer der Gäste und versenkte elf seiner zwölf Wurfversuche.

Im nächsten Euroleague-Spiel gastieren die Bayern am kommenden Donnerstag bei Maccabi Tel Aviv. In der Bundesliga kommt es am Sonntag zum Spitzenspiel gegen die Gießen 46ers.