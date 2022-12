> Sport > EuroLeague: FC Bayern Basketball verliert im Baskenland

Die Basketballer von Bayern München kommen in der EuroLeague weiter nicht richtig in Tritt. Am zwölften Spieltag verlor das Team von Trainer Andrea Trinchieri bei Baskonia Vitoria mit 53:78 (30:44).