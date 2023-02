Euroleague: Bittere FC-Bayern-Niederlage beim Topklub Barcelona

Trainer Trinchieri fehlt wegen eines Trauerfalls

Bayerns Trainer Andrea Trinchieri fehlte kurzfristig wegen eines Trauerfalls in der Familie. Im Palau Blaugrana übernahm die Verantwortung an der Seitenlinie Adriano Vertemati, und der Assistenzcoach seines italienischen Landsmanns Trinchieri sah eine spannende Partie, in der sein Team in Person von Nick Weiler-Babb die ersten Punkte machte und von Beginn an stark mit hielt.

Mitte des letzten Viertels setzte sich Barca erstmals mit zehn Punkten ab (61:51/34. Minute), ehe die Gäste um Topscorer Weiler-Babb (15 Punkte) mit einem 7:0-Lauf verkürzten und dann ausglichen (70:70/39.).

Ärgerliche Niederlage im Rennen um Playoff-Platz

Als entscheidend erwies sich also die Schlussminute, in die beide Teams noch punktgleich gingen. Cory Higgings traf 21 Sekunden vor Schluss zum 72:70 für die Katalanen, der Münchner Ognjen Jaramaz setzte mit der Schlusssirene den Dreierversuch zum möglichen Bayern-Sieg klar vorbei.

Für die Münchner war dies die zweite Niederlage in ihrer "spanischen Woche". Nach dem bitteren Auswärtsspiel in Valencia am Dienstag endete zwei Tage später auch der Auftritt in Katalonien unglücklich. Die Bayern weisen damit nach 23 Spielen eine Bilanz von 9:14 auf und liegen im unteren Tabellendrittel. Im Rennen um einen Playoff-Platz waren die beiden jüngsten Niederlagen also letztlich zwei weitere empfindliche Dämpfer. Barcelona ist mit einer Bilanz von 15:8 Dritter.