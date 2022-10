EuroLeague: Bayern verlieren Krimi gegen Mailand

In dem dramatischen Duell haben die Bayernbasketballer einen durchaus möglichen Heimerfolg aus der Hand gegeben. Dadurch rutschen sie in der Tabelle auf den vorletzten Platz ab. "Zwischendurch haben wir bewiesen, was wir können. Es war bitter, aber trotzdem gut" erklärte der Bayern-Forward Paul Zipser (13 Punkte), der nach seiner schweren Hirn-OP langsam wieder zu alter Form findet.

Neun Punkte Vorsprung nach dem dritten Viertel

Gegen die Mailänder, denen die Bayern in der Saison 2020/21 in einem dramatischen Play-off-Viertelfinale 2:3 unterlegen waren, lagen die Bayern noch im dritten Viertel mit neun Punkten vorne, ließen die Italiener aber wieder herankommen und mit einem 17:5-Lauf zwischenzeitlich vorbeiziehen.

Bayern-Basketballer zeigen am Ende Nerven

Im Schlussdurchgang erkämpften sich die Bayern die Führung zurück. Doch dann folgte die hochdramatische Schlussphase: Ein Dreier von Mailands US-Guard Billy Baron 21,3 Sekunden vor Schluss brachte die Gäste mit 82:81 in Führung. Drei Sekunden vor der Sirene leistete sich Baron dann ein Foul und schickte Nick Weiler-Babb zweimal an die Freiwurflinie - der deutsche EM-Dritte vergab aber zweimal.

Bester Werfer der Bayern, die am Freitag kommender Woche bei Roter Stern Belgrad zu Gast sind, war Cassius Winston mit 20 Punkten.