EuroLeague: Bayern München findet zurück in die Spur

Beim 80:77-Sieg der Bayern gegen den Tabellenletzten Khimki Moskau stachen Wade Baldwin (19 Punkte) und der frühere NBA-Profi Paul Zipser (18) besonders hervor. Bester Werfer der Partie war Alexey Shved mit 20 Punkten.

Nick Wieler-Babb entscheidet Basketballkrimi in letzter Minute

Die Partie begann ausgeglichen, doch nach sechs Minuten ging Khimki beim 12:11 zum ersten Mal in Führung. Die Bayern präsentierten sich in dieser Phase zu ineffizient und in der Defensive ließen sie den Gästen zu viele Räume. Der russische Hauptstadt-Club baute den Vorsprung auf 32:17 aus (13.). Vor der Halbzeit fingen sich die Münchner aber wieder und drehten dank eines 15:0-Laufs das Spiel (43:40).

Khimki ließ sich nicht abschütteln, so dass es mit einem 64:64-Unentschieden in das letzte Viertel ging. Beide Mannschaften wirkten müde und die Bayern brauchten vier Minuten, ehe sie die ersten Punkte erzielten. Es blieb bis in die Schlussminute hinein spannend. Erst nach vier verwandelten Freiwürfen in Serie von Nick Weiler-Babb in den letzten 42 Sekunden war den Münchnern der Sieg nicht mehr zu nehmen.

Es waren viele verschiedene Phasen in diesem Spiel, aber am Ende hatten wir Glück, haben hart gekämpft und diesen Arbeitssieg eingefahren. Paul Zipser (FC Bayern)

Acht Siege aus zwölf Spielen

Damit konnten die Bayern ihren Negativtrend in der Euroleague nach zuletzt zwei Niederlagen beenden. Durch den insgesamt achten Sieg festigt der fünfmalige deutsche Meister nach zwölf Spielen seinen Platz in der Spitzengruppe.