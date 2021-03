EuroLeague: Bayern kommen Viertelfinale näher

Mit 18 Erfolgen aus 28 Spielen springt der Bundesligist in der Tabelle auf Rang drei, der Vorsprung auf Nicht-Playoff-Platz neun beträgt vorerst drei Siege. Noch nie hat ein deutsches Team das Viertelfinale erreicht. "Es wäre ein Riesenergebnis, wenn wir es in die Play-offs schaffen würden. Wenn man so nah dran ist, will man es ganz besonders", sagte Klub-Präsident Herbert Hainer bei MagentaSport.

"Es war ein Teamerfolg, wir haben in der zweiten Halbzeit sehr gute Defense gespielt, vor allem im vierten Viertel. Das war der Unterschied." Jajuan Johnson, FC Bayern Basketball

Schwache Anfangsphase

Die Münchner taten sich zu Beginn der Partie schwer und fanden gegen die physisch starken Athener nicht in ihren Rhythmus. Zur ersten Viertelpause lag der Bundesligist mit sieben Punkten zurück, Mitte des zweiten Abschnitts wuchs der Abstand gar auf elf Zähler an. In der Folge kamen die Bayern aber deutlich besser ins Spiel und lagen dank eines 13:1-Laufs schon bis zur Halbzeit vorne (37:36).

Angeführt von Baldwin bauten die Münchner ihren Vorsprung nach dem Seitenwechsel zunächst auf acht Punkte aus, ehe sich Panathinaikos herankämpfte und zu Beginn des vierten Viertels wieder die Führung übernahm (59:57). Davon ließen sich die Bayern aber nicht beirren und holten sich den letztlich verdienten Sieg. Baldwin war einmal mehr mit 27 Zählern der beste Werfer.

"Wir haben es gewonnen, weil meine Spieler – jeder, auch diejenigen, die in der Offense nicht geglänzt haben – ihre maximale Leistung in der Verteidigung gebracht haben." Andrea Trinchieri , Trainer FC Bayern Basketball