Euroleague: Bayern gewinnt "Schlammschlacht" gegen Alba

Die Basketballer des FC Bayern haben sich im deutschen Duell in der Euroleague einen wichtigen Sieg im Play-Off-Rennen erkämpft. Gegen Alba Berlin gewannen die Münchner mit 62:56. Der FC Bayern klettert mit dem Erfolg auf Platz acht, der die Teilnahme an der Finalrunde ermöglicht.

Umkämpftes Spiel zwischen Bayern und Alba

"Was für ein hässliches Spiel", sagte Bayern-Trainer Andrea Trinchieri nach der Partie bei Magenta Sport und fügte an, es hätten sich zwei Teams "im Schlamm gegenübergestanden". Es war definitiv ein umkämpftes Duell, dass sich die beiden deutschen Vertreter in der Euroleague lieferten. War das erste Viertel noch komplett ausgeglichen, übernahmen die Münchner im zweiten Viertel das Kommando.

In einer defensiv starken Phase beider Teams konnten die Bayern ihr Offensiv-Spiel deutlich besser durchziehen als die Berliner, doch verpassten es, sich entscheidend abzusetzen. Mit nur zwei Punkten Vorsprung ging es in die Halbzeit.

Berlin kommt stark aus der Pause - Bayern kann kontern

Nach der Pause war Alba deutlich stärker, dominierten das Spiel zeitweise nach Belieben und brachten diese Überlegenheit auch aufs Scoreboard. Mitte des dritten Viertels lagen die Gäste zweistellig vorne. Doch Bayern kämpfte sich in die Partie zurück und verringerten den Rückstand auf drei Punkte nach dreißig Minuten.

Die Bayern plötzlich physisch stärker, wacher, aggressiver. Beispielhaft dafür Nick Weiler-Babb. Er war es dann auch, der nach einem Offenisv-Rebound die Münchner wieder in Führung brachte und sie anschließend noch ausbaute - am Ende dieses 18:3-Laufes stand es 47:43.

Lucic-Dreier entscheidet das Spiel

2:30 vor Ende des Spiels hätte Bayern die Möglichkeit gehabt auf sechs Punkte davonzuziehen. Doch zwei leichte Ballverluste in Folge brachten Berlin bis auf einen Punkt heran. Es war schließlich Vladimir Lucic (19 Punkte), der das Spiel entschied.

Der Serbe stieg 40 Sekunden vor Schluss außerhalb der Dreier-Linie nach oben, drückte ab, traf und wurde noch in der Luft von Louis Olinde getroffen. Drei Punkte plus Bonuspunkt. Mit sieben Zählern waren die Bayern Alba enteilt und nicht mehr einzuholen.

