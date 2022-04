EuroLeague: Bayern-Basketballern bleibt nur Mini-Chance

Die Basketballer des FC Bayern haben am Mittwoch die nächste Überraschung in den EuroLeague-Playoffs gegen den FC Barcelona verpasst. "Wir haben schlecht angefangen, indem wir neun Punkte an Nico Laprovittola gaben und acht Freiwürfe im ersten Viertel an Nikola Mirotic. So wurde der Berg, der zu besteigen war, ein Everest", bilanzierte Bayern-Trainer Andrea Trinchieri.

Barça zeigt seine Qualität

Barça war in der Offense deutlich fokussierter gestartet, punktete und so stand es bereits 5:18 nach nur fünf Minuten. Der Vorjahresfinalist gab den Münchnern kaum Raum für einfache Würfe, präsentierte dagegen seine enorme individuelle Qualität: Ein 22:41 (15.) war zu verarbeiten, die größte Distanz bis dato überhaupt in der Best-of-five-Serie.

Dreier wollen nicht fallen

Barça produzierte weiter im Stil eines Topteams und war oft bei 50:50-Bällen glücklicher. Die Bayern - ohne die Patienten Corey Walden und Darrun Hilliard kämpften lange um offensiven Rhythmus und die Dreier (4 von 24) fielen einfach nicht. Doch vor dem letzten Viertel war der FCBB auf 49:59 herangekommen. Doch Superstar Nikola Mirotic (25) zeigte im Schlussabschnitt sein Können. Seine elf Punkte in Serie zum 72:56 (34.) waren dann doch zu viel für ein enges Finish. Bester Münchner Werfer war Vladimir Lucic mit 17 Zählern.

Spiel vier wird zum K.o.-Duell

Mit einem 1:2-Rückstand wird Spiel vier am Freitagabend (20.45 Uhr) nun zu einer K.o.-Situation für die Münchner. "Sie sind der Favorit und wir sind definitiv der Underdog mit verletzten Spielern. Es ist jetzt wie immer: Du nimmst deinen Rucksack mit heim, der voll mit Mist ist, schaust dir das an und versuchst, Lösungen zu finden", sagte Trinchieri.

Das Final Four der Euroleague steigt von 19. bis 21. Mai in Belgrad. Bisher hat es noch kein deutsches Team in diese Runde der besten vier Teams geschafft.