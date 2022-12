Euroleague: Bayern-Basketballer drehen Partie gegen Valencia

Bonga mit seinem besten Auftritt im FCBB-Trikot

Vor allem der Nationalspieler Isaac Bonga führte die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri mit einem zwischenzeitlichen 10:0-Lauf zu einer 43:39-Halbzeitführung. Der frühere NBA-Profi kam vor der Pause bereits auf zwölf Punkte und vier Rebounds und zeigte nach seinem Wechsel im Sommer seinen bislang besten Auftritt im Bayern-Trikot. Der beste Schütze bei den Münchnern war der US-Amerikaner Corey Walden mit 18 Zählern.

Der montenegrinische Center Bojan Dubljevic bereitete auf der anderen Seite mit insgesamt 28 Punkten den Bayern große Probleme. In der Euroleague geht es für die Münchner am 23. Dezember (19 Uhr) beim litauischen Klub Zalgiris Kaunas weiter.

Wende nach Niederlagenserie

Dort unterlagen sie ja am Dienstag noch in eigener Halle Real Madrid. Es war die dritte Pflichtspiel-Niederlage binnen weniger Tage. Nun hat das Team von Trainer Trinchieri vor dem nächsten Bundesliga-Heimspiel am Samstag (20.30 Uhr) gegen die Basketball Löwen Braunschweig die Wende geschafft.