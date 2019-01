Euroleague: Bayern-Basketballer auf verlorenem Posten

Bereits zum Auftakt der EuroLeague-Saison hatten die Basketballer des FC Bayern München gegen den türkischen Meister in eigener Halle eine 71:90-Niederlage kassiert. In seinem ersten Einsatz nach dem Jahreswechsel musste sich der Tabellenführer der Bundesliga nun auswärts geschlagen geben. Wie bereits in der Auftaktpartie war beim Wiedersehen mit dem Team um den deutschen Nationalspieler Tibor Pleiß und den früheren Bayern-Profi Vasilije Micic für die Münchner nichts zu holen. Ausgerechnet ihr ehemaliger Spieler war mit 20 Punkten Topscorer der Gastgeber.

Verpatzte Anfangsphase des FC Bayern

Schon im ersten Viertel ließen die Bayern die Türken davonziehen (18:27). Bis zur Pause wurde es nicht besser. Micic traf vier Dreier und hatte bereits vor dem Seitenwechsel 18 Punkte auf seinem Konto. In der Schlussphase kamen die Münchner zwar noch einmal bis auf sieben Punkte heran (75:82/38. Minute). Zum Sieg reichte es aber nicht mehr. Topscorer der Gäste war Vladimir Lucic (14 Punkte).

Schwieriger Endspurt in der Gruppenphase

Die Münchner liegen zwar mit acht Siegen und acht Niederlagen auf dem siebten Tabellenplatz, der für das Viertelfinale berechtigt. Allerdings stehen in der Rückserie nur fünf Heimspielen weitere neun Auswärtspartien gegenüber. Am kommenden Mittwoch (9.1.2018, 20.00 Uhr) folgt die nächste Partie bei Panathinaikos Athen.