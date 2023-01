Euphorie beim ESV Kaufbeuren - aber DEL-Aufstieg ist kein Thema

"Eishockey in Kaufbeuren macht einfach Spaß! Die Fans sind ultra und die Mannschaft: Seit Wochen sind wir auf dem ersten oder zweiten Platz." Rita Nothelfer hält es kaum auf ihrem Platz in der Kaufbeurer Arena. Sie ist großer Fan des ESV Kaufbeuren und strahlt übers ganze Gesicht. Die knappe Niederlage gegen Krefeld trübt ihre Stimmung nicht - auch nicht die der anderen Fans in der Kaufbeurer Energie Schwaben Arena.

Kaufbeurer Eisstadion fast immer ausverkauft

Wichtiger ist ihnen das Erlebnis mit den 3.100 Fans, dafür haben Rita und ihr Mann schon seit Jahren eine Dauerkarte. Die ist Gold wert, denn das kleine Eisstadion ist derzeit fast immer ausverkauft, sagt ESVK-Manager Michael Kreitl: "Wenn ich einen guten Platz habe und einmal hergebe, dann werde ich ihn wahrscheinlich nicht mehr kriegen. Jetzt zum Spiel gegen Krefeld oder auch die Playoffs, da könnten wir wesentlich mehr Tickets verkaufen, dafür ist die Arena dann wieder zu klein. Aber wir sind sehr froh, was wir haben, ist ein schönes Schmuckkästchen.“

Keine Stars auf dem Eis, dafür aber eine Gemeinschaft

Seit 2017 haben die Joker ihr kleines, feines Stadion direkt am Bahnhof. Das ist verkehrsgünstig gelegen und leicht erreichbar, aber eben nicht für alle groß genug. Denn der sportliche Erfolg war so eigentlich gar nicht geplant, erklärt Matthias Schmalholz, der auch schon seit 15 Jahren zum ESVK pilgert. Seit sieben Jahren darf er die Spiele auch live kommentieren. "Das ist eine sehr eingeschworene Gemeinschaft, die man in Kaufbeuren hat und das macht es einfach aus. Es ist eine große Familie, wir haben keine Stars mehr in der Mannschaft, man sieht es auf dem Eis. Da ist keine Diva mehr dabei, es ist einfach ein geiler Haufen, der da auf dem Eis steht und das merkt man auch als Zuschauer.“

Die Fans gehen voll mit, auch wenn es gegen Krefeld nicht wirklich gut läuft. Fans wie Franziska Buchberger fiebern besonders mit den zahlreichen Eigengewächsen: Sage und schreibe ein Dutzend Eigengewächse stehen für den ESVK regelmäßig auf dem Eis – und die Fans identifizieren sich. "Das sind Jugendliche die man schon seit der U15, U19 kennt, das ist schon was Besonderes. Manche kennt man schon als Baby", sagt Franziska Buchberger.

Einst insolvent, ist der ESVK nun solide finanziert

Unter Fans wird sogar der Aufstieg in die DEL intensiv diskutiert. Siggi Lutzenberger, der seit 30 Jahren in der Kurve steht, ist allerdings strikt dagegen: "Da schlagen zwei Herzen in meiner Brust: Man hat das damals mitgemacht mit den Kaufbeurer Adlern, mit der Insolvenz. Und da muss man einfach sagen: Wir gehören in die 2. Liga. Und wenn man auch das Finanzielle sieht, dann ist es sinnvoller in der 2. Liga zu spielen und da erfolgreich zu sein.“

In Kaufbeuren haben sie aus der Insolvenz der Adler vor über 20 Jahren gelernt – der Verein ist klein, fein und solide durchfinanziert – genauso wie das Stadion. Das allerdings ist sowieso zu klein für den Traum vom Aufstieg, sagt Geschäftsführer Michael Kreitl: "Es gibt die Regularien der DEL, dass das Stadion 4.500 Zuschauer an Kapazität braucht und deshalb stellt sich die Frage gar nicht." Dem ESVK fehlen also 1.400 Plätze für die Lizenz.

So bleibt der Traum von Duellen mit den ganz Großen wie Mannheim, Köln oder Berlin in Kaufbeuren wohl noch länger unerfüllt. Aber auf seine Fans kann sich der ESVK trotzdem immer verlassen, egal in welcher Liga.