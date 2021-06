Euphorie bei den Bayern-Frauen nach dem Titel

Bild

Am Sonntag um 16.06 Uhr reckten Simone Laudehr und Lina Magull vom FC Bayern die Meisterschale stolz in die Höhe und genossen den silbernen Konfettiregen in vollen Zügen. Die Fußballfrauen haben sich zum vierten Mal zu deutschen Meisterinnen gekrönt.

