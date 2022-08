Euphorie bei den Championships - Aufbauhilfe für Olympia?

Die Stimmung in München ist gigantisch: Ob am Königsplatz bei den Kletterern und Beachvolleyballern, ob in der Messe München bei den Bahnradfahrern oder bei der Leichtathletik im Olympiastadion: Die Fans feuern alle Athleten fair und lautstark an. In neun Sportarten finden Europäische Meisterschaften statt - quasi ein "Mini-Olympia".

Thomas Weikert, Präsident des Deutschen Olympischen Sport-Bundes (DOSB), hat die European Championships in München als Aufbauhilfe für eine mögliche deutsche Olympiabewerbung bezeichnet. "Die Organisation ist prima, der Park ist super, das Wetter tut ein übriges - toll, muss man sagen", sagte er in der Sportschau und ergänzte: Es sei eine "sehr gute Veranstaltung, und man sieht, dass man darauf gut aufbauen kann."

"Menschen mit einbeziehen"

Doch ist Deutschland breit für Olympische Spiele? Die letzten fanden vor 50 Jahren in München statt - seitdem hat sich die Bundesrepublik sieben Mal erfolgslos um die Ausrichtung der Spiele beworben. In vielen Städten stießen die Bewerbungen in der Bevölkerung auf Ablehnung - Widerstand formierte sich. Verena Bentele, Vizepräsidentin des DOSB, möchte daher die "Menschen mehr einbinden":

"Wenn wir ein Konzept haben, das die Menschen mit einbindet, das nachhaltig ist, dann werden wir hier auch eine Begeisterung für die Olympischen und Paralympischen Spiele auslösen können. Und das ist jetzt unser Job, und daran werden wir arbeiten." Verena Bentele, DOSB-Vizepräsidentin in der Sportschau

"Ohne Nachhaltigkeit brauchen wir nicht anzutreten"

DOSB-Präsident Weikert betont im Interview mit der Sportschau, dass man sich über eine Bewerbung Deutschlands durchaus Gedanken mache, aber vorher sollen erst die Mitglieder befragt werden. "Wir werden nicht den Fehler machen, dass wir sagen, es wird A oder B. Wenn das so wird, werden wir viele Befragungen durchführen und dann mal schauen, was dabei herauskommt - ob Deutschland Olympia möchte."

Wichtig für Weikert ist vor allem die Nachhaltigkeit. Viele Kritiker bemängelten zuletzt den Gigantismus, der bei Olympia herrsche: Sotschi und Peking waren Retorten-Winterorte, die Sportstätten mussten zum Großteil erst gebaut werden und wurden nach den Spielen nicht mehr genutzt. "Ich denke, das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat das sehr wohl begriffen und jetzt auch mit den neuen Vergaben umgesetzt." Als Beispiel nennt er Brisbane, wo 2032 die Spiele stattfinden werden.

Keine schnelle Entscheidung über erneute deutsche Olympiabewerbung

"Dort werden auch Stätten benutzt, die schon da sind. Und natürlich wird das in Zukunft auch so sein, dass man gar nichts anderes mehr machen darf. Sonst haben wir mit der Nachhaltigkeit ein großes Problem und das ist ein Schlagwort, das wir umsetzen müssen und was wir auch befolgen müssen, sonst brauchen wir überhaupt nicht anzutreten."

Ganz so schnell geht es aber nicht: Der Deutsche Olympische Sportbund will sich auf der nächsten Mitgliederversammlung im Dezember in Baden-Baden mit dem Thema Olympia-Bewerbung konkreter beschäftigen. "Wir erarbeiten gerade, wie ein möglicher Prozess hin zu einer Bewerbung aussehen kann", so Weikert im Interview mit der "Sport-Bild". Dies führe aber nicht automatisch zu einer Bewerbung.