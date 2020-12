Etwas Entspannung beim Club - Frust bei den Kickers

Drei Siege aus vier Spielen - der Aufwärtstrend beim Nürnberger Zweitligisten hält an. Die Qualität der Darbietung gegen die Würzburger Kickers hat für FCN-Coach Robert Klauß trotz Erfolg aber noch Luft nach oben.

Der 36-Jährige war zumindest über den Dreier froh, den die Mannschaft gegen das Tabellenschlusslicht einfahren konnte: "Wir sind sehr glücklich und zufrieden über den Sieg, über die Art und Weise, wie wir gespielt haben, aber nicht."

Mannschaft wächst zusammen

Auch die Analyse von Ex-Coach Dieter Hecking fiel wenig schmeichelhaft aus: "Fußballerisch war das ein zäher Nachmittag", analysierte der Sportdirektor nach dem 2:1-Erfolg gegen die Würzburger Kickers.

Insgesamt sieht der FCN-Sportdierektor aber eine gute Entwicklung in der Mannschaft. "Sie finden immer mehr zusammen. Sind eine gute Einheit." Beim Jubel nach dem Siegtor sei das zu sehen gewesen. Allerdings "ist noch nicht alles Gold was glänzt in Nürnberg."

Hecking will sich deshalb vom zweiten Dreier infolge nicht blenden lassen. "Ich glaube, dass wir noch einen weiten Weg vor uns haben, um das Niveau zu erreichen - was wir im Moment nicht haben."

Damit der Trend weiter nach oben geht, müssen die "Clubberer" am Mittwoch (19.00 Uhr) nachlegen. Da geht es für die Nürnberger allerdings zum Tabellenführer Holstein Kiel.