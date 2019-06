vor 4 Minuten

Etappenziel Gruppensieg: Deutschland trifft bei WM auf Südafrika

Die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft trifft bei der Weltmeisterschaft in Frankreich auf WM-Debütant Südafrika. Nach zwei durchwachsenen Vorstellungen soll in Montpellier am Abend der Knoten platzen - und der Gruppensieg erspielt werden.