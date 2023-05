Esther Sedlaczek in "Pizza & Pommes": Bin ein Fan des Sports

Esther Sedlaczek ist Sportmoderatorin mit Herzblut. Unvergessen ihr Sportschau-Interview nach dem enttäuschenden Vorrunden-WM-Aus der DFB-Elf mit Oliver Bierhoff - immer wieder hakte sie beim damaligen DFB-Sportdirektor nach, um eine konkrete Antwort zu bekommen. "Ich habe da natürlich als Journalistin gestanden, aber ich habe da auch irgendwo als Fußballfan gestanden und habe mir gewisse Fragen gestellt", verrät die Blickpunkt-Sport-Moderatorin in der neuen Folge des Podcasts "Pizza & Pommes".

Wobei das mit dem "Fan-Sein" als Sportjournalistin so eine Sache sei: "Da geht schon was verloren, wenn es um den einzelnen Verein geht. Was ich aber gar nicht als zu negativ empfinde. Ich gucke nicht nur die Spiele, die ich für meinen Job schauen muss, sondern auch darüber hinaus, weil ich einfach Fan des Sports bin."

Die 37-Jährige begann ihre Karriere 2011. Damals waren Frauen im Sportjournalismus noch deutlich in der Minderheit. Damals, so Sedlaczek, habe ihr jemand gefehlt, der ihr in manchen Situationen weiterhelfen konnte. Deswegen ist sie heute gerne Vorbild für junge Mädchen. "Wenn ich jüngeren Frauen, und ich rede ganz explizit von Frauen, etwas mitgeben kann, dann tue ich das gerne."

Mittlerweile würden die Frauen aber mit einem anderem Mindset an den Beruf Sportjournalistin herangehen: "Vor 13 Jahren war man als Frau vielleicht schneller verunsichert, als sich vielleicht mancher Mann verunsichern ließ. Das ist jetzt auch wieder schon so eine Klischee-Aussage, aber da ist auch tatsächlich viel Wahrheit dran", so Sedlaczek.