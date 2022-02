Es wird eng im Abstiegskampf: Wer kriegt die Kurve?

Gleich zwei bayerische Teams kämpfen aktuell darum auch in der nächsten Saison noch in der Bundesliga zu spielen. Auf die SpVgg Greuther Fürth hat dabei lange keiner mehr gesetzt. Nach dem Sieg gegen Hertha BSC leuchtet aber vielleicht ein kleiner Hoffnungsschimmer am Horizont. Der aber nach dem Blick auf die Tabelle schnell wieder zu verblassen droht: Mit 13 Punkten liegt die SpVgg weiter neun Zähler hinter dem Relegationsplatz.

FCA sucht nach Konstanz

Den belegt aktuell der FC Augsburg, der es in dieser Saison nicht schafft, über einen längeren Zeitraum zu überzeugen. Seit Beginn der Saison stehen die Schwaben unten drin. Zwei Siege in Folge hat das Team von Markus Weinzierl in dieser Spielzeit noch nicht geschafft. Auch Rekord-Zugang Ricardo Pepi ist bislang noch nicht der entscheidende Faktor im Abstiegskampf.

Prominente Gegner im Kampf um den Liga-Verbleib

Die Konkurrenz im Kampf um den Klassenerhalt kommt zum Beispiel aus Stuttgart. Der VfB ist Tabellenvorletzter und wartet seit sieben Spiele auf einen Sieg. Bielefeld holte nach einem Zwischenhoch aus den letzten drei Spielen nur einen Punkt, hat wie der FCA 22 Punkte gesammelt und steht dank der besseren Tordifferenz noch über dem Strich. Einen Punkt mehr hat Hertha BSC mit 23 Punkten auf Platz 14, erst davor klafft eine kleine Punktelücke.

Wer kommt am Ende mit dem Schrecken davon und wer muss runter in die 2. Liga?