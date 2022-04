"Es ist nicht genug": Bayern-Coach Nagelsmann hadert mit Saison

Aus Münchner Sicht eine gebrauchte Saison

Nagelsmann konkretisierte: "Das Halbfinale ist das Minimalziel, was wir hatten. Aber wir haben es nicht geschafft." So wurde klar: Die Münchner blicken erneut mit Unbehagen auf eine aus ihrer Sicht gebrauchte Saison zurück: Schließlich schieden sie im Pokal ja wie im Vorjahr schon in Runde zwei aus - diesmal durch ein 0:5 bei Borussia Mönchengladbach. In der Champions League endete die Kampagne erneut vor dem Halbfinale.

Vor einem Jahr war dort gegen Paris im Viertelfinale Schluss. In zwei aufeinanderfolgenden Spielzeiten kein Europapokal-Halbfinale gab es für den FCB zuletzt 2005/06 (Achtelfinale) und 2006/07 (Viertelfinale). "Für uns ist es der wichtigste Wettbewerb, wir haben uns vorgenommen, weit zu kommen", sagte der Torwart und Kapitän Manuel Neuer. "Das müssen wir jetzt erst einmal verarbeiten." Immerhin: In der Meisterschaft stehen seine Bayern mit neun Punkten Vorsprung vor Dortmund vor dem zehnten Titel in Serie - kein Verein hat die Fußball-Bundesliga ähnlich dominiert. Auch das zählt zur Wahrheit.

Nagelsmann kam als teuerster Trainer

Nagelsmann selbst sprach vor dem Dienstag von einem "der wichtigsten Spiele in meiner Karriere". Nun, da er nicht gewinnen konnte, könnte die nächste Zeit etwas unangenehmer für den Coach werden, ausnahmslos zufrieden dürften jetzt schließlich nicht alle im Klub und im nicht immer ruhigen Münchner Umfeld sein. "Ich weiß nicht, was auf mich zurollt. Bundesliga. Bielefeld (am Ostersonntag, Anm. d. Red.) auf jeden Fall", meinte er bei Amazon Prime Video. "Angst habe ich aber nicht, da gibt es Schlimmeres."

Der 34-Jährie war vor der Saison als Nachfolger des zum DFB gewechselten Hansi Flick für einen Sockelbetrag von 15 Millionen Euro (der noch anwachsen kann) aus Leipzig gekommen, kein Trainer war bislang teurer. Natürlich setzten die Münchner und ihre Fans also prompt Hoffnungen in ihn.

Schon beim Start fehlen dem Coach Säulen

Doch Nagelsmann hatte dann nicht unbedingt einen leichten Start, das muss man ihm schon zugute halten. Schließlich entschwanden in Jérôme Boateng und David Alaba, deren Verträge nicht verlängert wurden, zwei Abwehrsäulen im vergangenen Sommer. Der junge Nachfolger Dayot Upamecano hatte Anlaufschwierigkeiten - und ist noch lange nicht der "Lautsprecher" und Stabilisator der Mittelachse des Feldes wie Alaba vor ihm. Der Österreicher zog am Dienstagabend übrigens mit Real Madrid ins CL-Halbfinale ein.

Und zeitweise war Nagelsmann dann beim FCB gar nicht als Taktiker gefragt, sondern wurde zum Sprachrohr des Vereins, etwa in der Impfdebatte um den Mittelfeldspieler Joshua Kimmich oder bei den Katar-Protesten bei der Jahreshauptversammlung. Weil unter anderem der Vorstandsboss Oliver Kahn und der Sportvorstand Hasan Salihamidzic sich erstaunlich lange öffentlich zurückhielten.

Zwei bittere Abend besiegeln Champions-League-Aus

In den entscheidenden Viertelfinal-Partien mangelte es nun an Spielern in absoluter Topform. Leroy Sané brauchte am Dienstag eine lange Anlaufzeit, ehe er die Partie belebte, der eingewechselte Serge Gnabry blieb blass. Und Thomas Müller legte zwar das Führungstor von Robert Lewandowski vor, vergab aber auch die große Chance aufs 2:0. Freistehend köpfte er aus wenigen Metern daneben, Chance vertan. "Wenn wir die machen, dann gewinnen wir es", sagte Nagelsmann.

"Am Ende haben wir das Duell in Villarreal verloren - und nicht heute." Das kommt ja noch hinzu: In Spanien hätten die Münchner durchaus höher als 0:1 unterliegen können. "Wenn man die Leistung heute sieht, dann rückt es das Hinspiel noch mehr in ein schlechtes Licht", bilanzierte der Coach.

Lewandowski-Wirbel kurz vor Villarreal-Entscheidung

Dazu kamen am Montag die von polnischen Medien gestreuten Gerüchte um einen möglichen Wechsel des Mittelstürmers Lewandowski im Sommer zum FC Barcelona. "Wir haben Robert auf jeden Fall noch eine Saison bei uns. Wir wissen, was wir an ihm haben und warten ganz entspannt ab", sagte Kahn nun am Dienstag. Lewandowski beantwortete die Gerüchte erst einmal auf dem Platz mit seinem 13. CL-Tor in dieser Saison. 2023 läuft sein Vertrag aus - über eine Verlängerung wird derzeit verhandelt.

All diese Kompenenten machen die Aufgabe für Nagelsmann auch in der nächsten Saison nicht leicht, das steht schon einmal fest. Denn neben den Lewandowski-Gerüchten ist ja bereits klar: Niklas Süle, auf den Nagelsmann baut und ihn explizit als Verteidiger schätzt, wechselt zum Ligakonkurrenten Borussia Dortmund. Die Münchner verlängerten wie zuvor mit Alaba und Boateng auch mit ihm nicht. Und die Verhandlungen mit den wie Lewandowski bis 2023 Stützen gebundenen Neuer, Müller und Gnabry sind ebenfalls noch nicht abgeschlossen.

Nagelsmanns Transfer-Forderung: "Werden uns umschauen müssen"

Nur um schon einmal sicherzugehen, dass daraus entweder nicht weitere Abgänge werden oder ansonsten neue Spieler hinzukommen, hat Nagelsmann noch eines betont auf dem Pressepodium am Dienstagabend: "Wichtig ist immer, dass man auf der einen Seite das reinsteckt, was auf der anderen Seite rauskommen soll."

Er deutete von links nach rechts - und meinte unmissverständlich mögliche Investitionen in die Mannschaft, um zumindest in der nächsten Saison alle Ziele erreichen zu können. "Wenn der Anspruch der gleiche ist, dann werden wir uns wie alle anderen europäischen Teams umschauen müssen." Auf die nahezu entschiedene Bundesliga-Saison könnte also vermutlich ein umso spannenderer Sommer in München folgen.