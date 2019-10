Es geht wieder los: Ski-Weltcup-Auftakt in Sölden

Ohne vier seiner jahrelangen Stars steht der Ski-Weltcup vor einer neuen Zeitrechnung. Wer werden die neuen Hirscher, Vonn, Neureuther und Svindal? Vor allem der Kampf um die große Kristallkugel ist offen wie nie in den vergangenen Jahren. Achtmal nacheinander hat Marcel Hirscher den Gesamtweltcup gewonnen, nach seinem Rücktritt ist der Weg frei für die bisherigen Kronprinzen: Beste Chancen auf den Gewinn des Gesamtweltcups haben Alexis Pinturault (Frankreich) und Henrik Kristoffersen (Norwegen).

Bei den Frauen scheint die Siegerin schon festzustehen: Mikaela Shiffrin (USA) hat dreimal nacheinander den Gesamtweltcup gewonnen. Es gibt keinen ersichtlichen Grund, warum ihr das nicht ein viertes Mal gelingen sollte. Shiffrin ist übrigens erst 24 Jahre alt - und hat bereits 60 Weltcup-Rennen gewonnen.

Wie steht es um das DSV-Team?

Wie steht es um die Deutschen? Viktoria Rebensburg will und kann erneut um den Gesamtsieg im Riesenslalom mitfahren. "Viktoria Rebensburg machte in der Vorbereitung einen sehr stabilen Eindruck. Wir hoffen, dass sie sich über die gesamte Saison gut entwickelt und, wie in den letzten Jahren, Zugpferd und Erfolgsgarant für das Damen-Team sein wird. Ihr und unser Anspruch ist es, um die Disziplinenkugel zu kämpfen“, sagt DSV-Alpindirektor Wolfgang Maier über seine Vorzeigeathletin.

Kira Weidle hat vergangene Saison ihr großes Potenzial in der Abfahrt angedeutet. Bei den Männern richten sich die Augen zunächst auf Stefan Luitz, der zur Weltelite im Riesenslalom gehört. Der Allgäuer will im Kampf um den Gesamtsieg im Riesenslalom kämpfen."Das ist auf jeden Fall ein Ziel für mich. Weil Marcel (Hirscher, Anm.) nicht mehr da ist, sind die Chancen auch ein bisschen besser. Eine Kugel, das ist ein Traum von mir", sagte Luitz.

Die Abfahrer um die Kitzbühel-Sieger Thomas Dreßen (Abfahrt 2018) und Josef Ferstl (Super-G 2019) greifen erst Ende November in den Weltcup ein. Allerdings will Dreßen nach seinem Kreuzbandriss nichts überstürzen.

DSV-Starter beim Saisonauftakt in Sölden

Frauen: Lena Dürr (SC Germering), Viktoria Rebensburg (SC Kreuth), Marlene Schmotz (SC Leitzachtal).

Männern: Fritz Dopfer (SC Garmisch), Stefan Luitz (SC Bolsterlang), Alexander Schmid (SC Fischen), Bastian Meisen (SC Garmisch).

Den ersten Riesenslalomlauf der Damen am Samstag und der Herren am Sonntag können Sie im Livestream jeweils ab 10 Uhr bei sportschau.de verfolgen. Die zweiten Durchgänge sind in der ARD und im Stream bei sportschau.de ab 13 Uhr zu sehen.